На Украине допустили, что ВС РФ могут напасть в форме белорусских военных

Власти Ровенской области Украины назвали два потенциальных участка нового наступления российских войск со стороны Белоруссии в их регионе.

Губернатор Виталий Коваль в эфире телемарафона заявил, что потенциально самыми опасными считает большие автодороги. При этом чиновник заверил, что они полностью защищены со стороны Украины.

Пересечь границу в других местах для россиян будет нереально из-за большого количества болот и водных преград, добавил Коваль.

Кроме того, Украина постоянно продолжает укреплять границу, заметил политик.

Также, по его словам, ещё одним приоритетом является оборона Хмельницкой АЭС.

При этом глава области допустил, что россияне могут напасть, переодевшись в форму белорусских военных.