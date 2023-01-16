Марков об ошибках СВО: Российская армия показала себя слабо

Политолог Сергей Марков заявил, что российская армия потеряла статус второй армии мира.

Марков считает, что российская государственность вступила в период тяжелейших испытаний.

"Российская армия показала себя слабо, фактически потеряла статус второй армии мира. Российская система принятия решений совершила ряд крупнейших ошибок, которые привели к тому, что СВО оказалась неуспешной", — написал политолог в своём микроблоге.

Он считает, что в России руководствовались ошибочными представлениями об Украине.

"Были крайне неправильно оценены силы противника, поведение западной коалиции во главе с США. Также были неправильно оценены настроения в украинском обществе и среди военных Украины", — выразил своё мнение Марков.

Он отметил, что система, выстроенная США на Украине, показала свою эффективность.

"Украинская армия сегодня — одна из сильнейших армий мира", — написал политический эксперт.

Ранее Сергей Марков назвал армию Украины уникальной, так как в ней воюет русский солдат.