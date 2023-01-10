Марков об украинской армии: она уникальна, потому что в ней воюет русский солдат

Политолог Сергей Марков объяснил, что проблема не в том, что армия РФ слабая, а в том, что украинская армия стала очень сильной.

Марков назвал последствия СВО катастрофичными.

"Российская армия фактически потеряла статус второй армии мира, если не брать ядерное оружие. В глазах всего мира она оценивается как исключительно неэффективная и не способная решать боевые задачи", — сказал политолог, подчеркнув, что он лично сам так не думает.

Он считает, что ВС РФ так выглядят в глазах мирового сообщества только на фоне окрепших ВСУ.

"Украинская армия уникальна, потому что в ней воюет русский солдат (один из лучших в мире)", — выразил свою точку зрения политический эксперт в интервью "БИЗНЕС Online".

Ранее Сергей Марков заявил, что мы "попали в ловушку" из-за ошибок СВО.