В Польше ожидают удары боевой авиации Российской Федерации.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Берлин приступил к переброске комплексов ПВО Patriot в Польшу. Системы противовоздушной обороны будут прикрывать логистический пункт, где на данный момент собирают военную помощь Украине.
А тем временем, российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС ФРГ над акваторией Балтийского моря. Нарушения госграницы России не допущено, сообщило Министерство обороны РФ.
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Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.