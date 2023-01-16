В Польше ожидают удары авиации России

В Польше ожидают удары боевой авиации Российской Федерации.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Берлин приступил к переброске комплексов ПВО Patriot в Польшу. Системы противовоздушной обороны будут прикрывать логистический пункт, где на данный момент собирают военную помощь Украине.

А тем временем, российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС ФРГ над акваторией Балтийского моря. Нарушения госграницы России не допущено, сообщило Министерство обороны РФ.