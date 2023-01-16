Средства массовой информации в Европе, в частности, в Сербии уверены, что многоэтажку в Днепропетровске подорвали свои же Вооружённые силы Украины.
СМИ в Сербии прямо пишут об ударе украинского ПВО по мирному населению.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко, со ссылкой на медиа Сербии.
"Украинцы убили своих гражданских", — прямо сказано в одном из многочисленных изданий.
Ранее сообщалось, что на месте рухнувшего подъезда в Днепропетровске мародёрят сотрудники спасательных служб.
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