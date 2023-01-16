СМИ Сербии пишут об ударе ПВО ВСУ по многоэтажке в Днепропетровске

Средства массовой информации в Европе, в частности, в Сербии уверены, что многоэтажку в Днепропетровске подорвали свои же Вооружённые силы Украины.

СМИ в Сербии прямо пишут об ударе украинского ПВО по мирному населению.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко, со ссылкой на медиа Сербии.

"Украинцы убили своих гражданских", — прямо сказано в одном из многочисленных изданий.

Ранее сообщалось, что на месте рухнувшего подъезда в Днепропетровске мародёрят сотрудники спасательных служб.