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СМИ Сербии пишут об ударе ПВО ВСУ по многоэтажке в Днепропетровске

Силовые структуры

Средства массовой информации в Европе, в частности, в Сербии уверены, что многоэтажку в Днепропетровске подорвали свои же Вооружённые силы Украины.

СМИ в Сербии прямо пишут об ударе украинского ПВО по мирному населению.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко, со ссылкой на медиа Сербии.

"Украинцы убили своих гражданских", — прямо сказано в одном из многочисленных изданий.

Ранее сообщалось, что на месте рухнувшего подъезда в Днепропетровске мародёрят сотрудники спасательных служб.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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