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Офицер группы "Викинг": Киев выставляет военных РФ глупыми, чтобы привлечь побольше наёмников

Силовые структуры

Чтобы заманить на свою сторону побольше наёмников, киевский режим врёт о российских военных. Он выставляет их "глупыми" и "воющими в штыковую". Об этом рассказал командир группы "Викинг" Западного военного округа в беседе с РИА Новости.

Офицер группы "Викинг": Киев выставляет военных РФ глупыми, чтобы привлечь побольше наёмников

Когда боевики приезжают в зону конфликта и сталкиваются с реальностью на поле боя, они сильно удивляются, заметил офицер.

Конфликт наёмники видят так, как будто здесь воюет "толпа дебилов", которые едят ежей и ходят в штыковую атаку, пояснил военный.

Едут наёмники на Украину окрылённые, что ничего им не будет. Но когда по их расположениям чётко "прилетает", наёмники удивляются, что у русских тоже есть беспилотники, добавил собеседник издания.

"Это украинская пропаганда, пропаганда их верхов. Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны", — заключил командир.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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