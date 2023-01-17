Чтобы заманить на свою сторону побольше наёмников, киевский режим врёт о российских военных. Он выставляет их "глупыми" и "воющими в штыковую". Об этом рассказал командир группы "Викинг" Западного военного округа в беседе с РИА Новости.
Когда боевики приезжают в зону конфликта и сталкиваются с реальностью на поле боя, они сильно удивляются, заметил офицер.
Конфликт наёмники видят так, как будто здесь воюет "толпа дебилов", которые едят ежей и ходят в штыковую атаку, пояснил военный.
Едут наёмники на Украину окрылённые, что ничего им не будет. Но когда по их расположениям чётко "прилетает", наёмники удивляются, что у русских тоже есть беспилотники, добавил собеседник издания.
"Это украинская пропаганда, пропаганда их верхов. Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны", — заключил командир.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.