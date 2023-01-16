Сражающийся в рядах вооружённых сил Украины чешский наёмник с позывным "Хонза" заявил в понедельник, что Клещеевка больше не под контролем ВСУ. Он в своих соцсетях опубликовал пост, в котором намекнул, что украинские военные оставили этот важный населённый пункт в районе Артёмовска (Бахмута).
Наёмник также пишет о больших людских потерях, что, возможно, и заставило ВСУ оставить Клещеевку.
При этом "Хонза" добавил, что получил информацию из штаба батальона. По его словам, боевой дух у солдат не падает, они по-прежнему готовы обороняться.
Сегодня вечером появились сообщения от военкоров о продвижении российских военных в районе Клещеевки. Однако пока официальной информации о её освобождении не было.
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