МО РФ проведёт масштабные изменения в российской армии с 2023 по 2026 годы

В пресс-службе Минобороны заявили о масштабных изменениях в российской армии, которые произойдут с 2023 по 2026 год.

Численность личного состава ВС РФ увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих. Также будет изменено военно-административное деление Российской Федерации.

"Масштабные изменения состава Вооружённых Сил потребуют от всех заместителей Министра обороны принятия соответствующих компетентных решений", — говорится в сообщении.