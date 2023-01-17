В пресс-службе Минобороны заявили о масштабных изменениях в российской армии, которые произойдут с 2023 по 2026 год.
Численность личного состава ВС РФ увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих. Также будет изменено военно-административное деление Российской Федерации.
"Масштабные изменения состава Вооружённых Сил потребуют от всех заместителей Министра обороны принятия соответствующих компетентных решений", — говорится в сообщении.
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Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.