Депутат Белик: последние атаки дронов на Крым осуществлялись из Одессы

Последние атаки украинских беспилотников на территорию Крыма осуществлялись из Одессы. Однако дроны ВСУ так и не смогли преодолеть российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он отметил, что именно Одесса выступает для Киева в качестве трамплина.

"Наше ПВО демонстрирует не просто высокий уровень, а приспособленность к современным условиям боевых действий: к массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей", — сказал Белик в беседе с РИА Новости.

Крымский полуостров является для России особым военным регионом, где выстраивается надёжная линия обороны, подчеркнул депутат.