Последние атаки украинских беспилотников на территорию Крыма осуществлялись из Одессы. Однако дроны ВСУ так и не смогли преодолеть российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он отметил, что именно Одесса выступает для Киева в качестве трамплина.
"Наше ПВО демонстрирует не просто высокий уровень, а приспособленность к современным условиям боевых действий: к массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей", — сказал Белик в беседе с РИА Новости.
Крымский полуостров является для России особым военным регионом, где выстраивается надёжная линия обороны, подчеркнул депутат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.