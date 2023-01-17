Ходаковский заявил, что РФ не может допустить победы Запада в военном конфликте

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что все мы находимся в зоне военных действий. Он напомнил об авиакатастрофе с падением самолёта Boeing, которая произошла также над территорией, где велись бои.

Комбат полагает, что спецоперация закончится только победой одной из сторон. РФ не может допустить своего проигрыша, поэтому должна стараться сделать так, чтобы последующий мир строился с максимальным учётом российских условий.

"Любое перемирие — это только промежуток в растянутой на несколько этапов хирургической операции, и как бы ни было сложно это принять, в этой в…* это именно так", — высказался эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее комбат заявил, что после взятия города Соледар ВС РФ наступят тяжёлые времена.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине