Ходаковский спрогнозировал тяжёлые времена для ВС РФ после взятия Соледара

12 января ВС РФ завершили освобождение Соледара, о чём сообщало Министерство обороны России. Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил важность взятия этого города, а также сообщил, чего ждать дальше. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Fighterbomber.

Комбат считает, что начался второй этап в зоне СВО. В рамках него русская армия хочет добиться инициативы. Однако, всё идёт не так просто и гладко.

"Понятно, что все наши уступки, которые мы сделали Украине, они были обусловлены как раз этими всеми "не гладко и не просто". И ничего одномоментно, за один-два месяца не поменялось. Хотя определённые шаги, выводы были сделаны", — сказал комбат.

Соледар является образцом правильно выбранной тактики и верных решений командования. Армия смогла сконцентрировать силы и применить все методики, которые нужны фронту.

Ходаковский считает, что успех в Соледаре радикально не меняет ситуацию. Однако расслабляться нельзя, поскольку на другой территории обстановка остаётся тревожной. ВСУ отреагировали на угрозу возможного наступления группировки ВС РФ со стороны Белоруссии. Противник хочет растянуть русские войска на два крайних фланга, чтобы нам было тяжелее перебрасывать резервы.

"Они произвели перегруппировку, рассортировали, рассредоточили свои силы и лишились на какой-то момент своего наступательного потенциала, который они планировали применить, как минимум, на Сватовском и Мелитопольском направлениях", — отметил комбат.

По его мнению, русскую армию жду тяжёлые времена. Всё будет зависеть от мастерства командиров, их настойчивости и удачи. Пока рано говорить о том, что инициатива в наших руках, заключил Ходаковский.