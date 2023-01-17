Марков считает, что СВО может затянуться на 5 лет: Этот тупик — ещё и мясорубка

Политолог Сергей Марков сравнил спецоперацию на Украине с Первой мировой войной.

Марков отметил, что на Донбассе русские убивают русских в боях за посёлки городского типа в стиле Первой мировой войны.

"Конца края этому не видно, это тупик", — написал политолог в своём микроблоге.

Он считает, что выбираться из данного тупика нужно как можно быстрее.

"Этот тупик — ещё и мясорубка. Так за пгт на Донбассе можно воевать и 5 лет. Но не нужно так", — выразил своё мнение Марков.

Ранее Сергей Марков перечислил главные ошибки СВО.