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Марков считает, что СВО может затянуться на 5 лет: Этот тупик — ещё и мясорубка

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков сравнил спецоперацию на Украине с Первой мировой войной.

Марков отметил, что на Донбассе русские убивают русских в боях за посёлки городского типа в стиле Первой мировой войны.

"Конца края этому не видно, это тупик", — написал политолог в своём микроблоге.

Он считает, что выбираться из данного тупика нужно как можно быстрее.

"Этот тупик — ещё и мясорубка. Так за пгт на Донбассе можно воевать и 5 лет. Но не нужно так", — выразил своё мнение Марков.

Ранее Сергей Марков перечислил главные ошибки СВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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