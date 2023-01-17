Политолог Сергей Марков сравнил спецоперацию на Украине с Первой мировой войной.
Марков отметил, что на Донбассе русские убивают русских в боях за посёлки городского типа в стиле Первой мировой войны.
"Конца края этому не видно, это тупик", — написал политолог в своём микроблоге.
Он считает, что выбираться из данного тупика нужно как можно быстрее.
"Этот тупик — ещё и мясорубка. Так за пгт на Донбассе можно воевать и 5 лет. Но не нужно так", — выразил своё мнение Марков.
Ранее Сергей Марков перечислил главные ошибки СВО.
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