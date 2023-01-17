МО РФ: армия России уничтожила склад вооружения боевиков ВСУ в Харьковской области

В Министерстве обороны России сообщили, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров предположил, что целями следующих этапов СВО войск ВС РФ станут Харьков и Сумы.