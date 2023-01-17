В Министерстве обороны России сообщили, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров предположил, что целями следующих этапов СВО войск ВС РФ станут Харьков и Сумы.
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