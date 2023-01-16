Капитан 1-го ранга Гундаров назвал Харьков и Сумы следующими целями наступления войск ВС РФ

В СМИ ведут обсуждение будущего наступления армии России. Свою версию предстоящих событий выдвинул военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с "МК".

Он отметил, что России нужно выйти на бывшую административную границу Донецкой области. После этого можно перейти к мирным переговорам, но боевые действия не закончатся. Они будут идти не в формате СВО, а в виде полноценной операции.

"Но не думаю, что и в этом случае следует ожидать наступления по всей линии фронта, как говорят некоторые. Тех ошибок, что мы совершали вначале, надеюсь, постараемся избежать. Считаю, что наиболее целесообразно ожидать наступления на территории Сумской и Харьковской областей", — сказал Гундаров .

На этих направлениях проживает много русскоговорящего населения, поддерживающего РФ. Кроме того, там удобно наступать с территории России.

Эксперт также высказался относительно освобождения Херсона. Он считает, что пока делать это смысла нет, поскольку ВС РФ понесут большие потери. Данная операция может стать третьим этапом после наступления на Сумском направлении и в Харьковской области, когда ВСУ будут полностью разбиты.