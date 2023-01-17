Армия России уничтожила гаубицы "Краб" и М109 "Паладин" на Украине

Вооружённые силы РФ уничтожили польскую гаубицу "Краб" и американскую М109 "Паладин" в ходе спецоперации на Украине, сообщает Минобороны России.

Обе гаубицы находились в Харьковской области. Также российская армия за сутки уничтожила следующее вооружение ВСУ: реактивную систему залпового огня "Град" и девять гаубиц противника, среди которых Д-20, Д-30, "Гиацинт-Б" и "Акация".

Также за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских БПЛА, противорадарную ракету HARM, оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".