Армия России уничтожила две польские САУ Krab на Украине

Армия России уничтожила две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две украинские самоходные гаубицы "Акация" и американскую гаубицу М777 в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Также российские Вооружённые силы поразили две американские радиолокационные станции AN/TPQ-50 в ДНР.

Ранее оборонное ведомство проинформировало об уничтожении двух украинских самолётов — Су-25 и МиГ-29.