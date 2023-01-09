Армия России уничтожила две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две украинские самоходные гаубицы "Акация" и американскую гаубицу М777 в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Также российские Вооружённые силы поразили две американские радиолокационные станции AN/TPQ-50 в ДНР.
Ранее оборонное ведомство проинформировало об уничтожении двух украинских самолётов — Су-25 и МиГ-29.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.