После профессиональных действий российской армии в Соледаре на улицах, где ещё совсем недавно шли жёсткие бои, собирают сотни трупов боевиков ВСУ.
Об этом сообщает военный корреспондент RT Мурад Газдиев, демонстрируя это жутковатое зрелище на видео.
Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами" — теми, кому в последний момент удалось быстро убежать из города. Военкор показывает, как выглядит одно из многочисленных мест хранения трупов бандеровцев и западных наёмников в освобождённом Соледаре.
Ранее сообщалось, что у киевского режима посыпалась линия обороны Северск — Артёмовск — Соледар.
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