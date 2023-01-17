Украинский продюсер, основатель групп "Грибы" и Quest Pistols Юрий Бардаш рассказал о президенте Украины Владимире Зеленском.
Продюсер отметил, что лидеру Незалежной плевать на собственных граждан.
"Думаете он переживает за свой народ? Да я вас умоляю! Артист переживает только за свою задницу всегда. А Зеленский артист чистой воды. Если бы он переживал за свой народ, то сейчас 400 тысяч человек не было бы убитых", — в интервью на YouTube-канале заявил Бардаш.
По его словам, такое измождённое и постаревшее лицо у Зеленского от наркотиков, а отнюдь не от военного конфликта.
"Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день", — отметил продюсер, рассказав, что за состоянием президента Украины присматривают лучшие врачи.
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