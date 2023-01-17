ВС РФ продолжают наступать на Донецком фронте и уничтожать боевиков ВСУ на других направлениях.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
ВКС РФ, ракетными войсками и артиллеристами в Харьковской области поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады теробороны в районе населённого пункта Великий Бурлук, а также 82 артподразделения на огневых позициях, личный состав и военная техника в 98 районах.
Помимо этого, уничтожены четыре американские станции контрбатарейной борьбы РЛС. А у Бердянска в Запорожской области сбита баллистическая ракета ВСУ — "Точка-У", сообщает издание.
Ранее сообщалось, что в Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков и тела до сих пор собирают.
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