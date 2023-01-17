Российские бойцы очень ждут, когда им в плен попадутся польские британские или солдаты.
Об этом сообщил командир 1-го штурмового батальона 1-ой славянской бригады с позывным "Шаман", рассказывая в эфире Первого канала о положении дел в Авдеевке.
"На этом участке есть наёмники, много поляков. Мы слышали, что есть также наёмники из Англии. В плен они пока не попадали, но мы очень этого ждём. Я бы спросил их, зачем они пришли на чужую землю. Сейчас противник прёт на нас и не останавливается". — цитирует его ведущий Первого канала Руслан Осташко.
На Авдеевском направлении обстановка горячая — позавчера российская армия взяла н. п. Верхнее Водяное, уничтожив один танк, два БМП, а также роту живой силы ВСУ. Идут жестокие бои, ВС РФ постепенно двигаются и закрепляются, подытожил "Шаман".
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