Разведчик Клупов: массированное наступление России на Украине может начаться только весной

Прорыва российских войск в Артёмовске (Бахмуте) или Северске в ближайшее время, скорее всего, не случится. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран разведки Рустем Клупов в беседе с "МК".

Массированное наступление может начаться в лучшем случае весной. Пока рано говорить и о прорыве тактической зоны обороны и окружении Артёмовска, добавил аналитик.

Прорвать фортификационные укрепления, которые созданы в городе и состоят из забетонированных подземных укрытий, ходов и капитальной городской застройки, непросто, так как их нельзя взять сходу, заметил он.

Сложности ещё и в нашем медленном продвижении. Из-за этого украинская армия успевает готовить оборону в глубине, заключил собеседник издания.