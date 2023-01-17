Прорыва российских войск в Артёмовске (Бахмуте) или Северске в ближайшее время, скорее всего, не случится. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран разведки Рустем Клупов в беседе с "МК".
Массированное наступление может начаться в лучшем случае весной. Пока рано говорить и о прорыве тактической зоны обороны и окружении Артёмовска, добавил аналитик.
Прорвать фортификационные укрепления, которые созданы в городе и состоят из забетонированных подземных укрытий, ходов и капитальной городской застройки, непросто, так как их нельзя взять сходу, заметил он.
Сложности ещё и в нашем медленном продвижении. Из-за этого украинская армия успевает готовить оборону в глубине, заключил собеседник издания.
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