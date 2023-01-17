Путин внёс в ГД РФ проект о прекращении действия международных договоров Совета Европы

Российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Об этом со ссылкой на базу данных сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

К примеру, он внёс в Госдуму РФ проект о денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма. Также Путин внёс в парламент проект о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод.