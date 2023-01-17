Российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Об этом со ссылкой на базу данных сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
К примеру, он внёс в Госдуму РФ проект о денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма. Также Путин внёс в парламент проект о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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