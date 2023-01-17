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Силовые структуры

Российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Об этом со ссылкой на базу данных сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

К примеру, он внёс в Госдуму РФ проект о денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма. Также Путин внёс в парламент проект о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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