Посыпалась линия обороны ВСУ Северск — Артёмовск — Соледар

Посыпалась линия обороны киевской власти Северск — Артёмовск — Соледар.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Армия РФ начала атаковать Северск с различных направлений и местами продвинулись на полтора километра. Чтобы перерезать ВСУ, нужно преодолеть ещё около десяти километров, отметил эксперт.

В Северске боевики вскоре могут оказаться в ситуации Соледара. Белогоровку украинцам придётся сдавать, образуется полукотёл, нацисты будут вынуждены отойти к Славянску. Это упростит положение ВС РФ на Краснолиманском направлении и выведет их к Ямполю, подчеркнул Подоляка.

По его словам, участь укрепрайона в Клещеевке предрешена. С севера оборона противника ВСУ тоже сыпется, а через неделю и Артёмовск окажется в положении Соледара.

Основная линия обороны в Марьинке проломлена. Шли бои за высотки, а в частном секторе действовать проще.

Но ВСУ могут нанести контрудар. Но ВС РФ выгодно, если бандеровцы пойдут в атаку. Тогда националисты разобьют свою технику об оборонительные позиции. Вчера такое произошло на Купянском направлении, подытожил обозреватель.