Главком ВСУ Валерий Залужный в разгар боёв в Донбассе оставил территорию Украины. Он отправился в Польшу на встречу с американским генералом Марком Милли — главой Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ). Об этом сообщило "Военное обозрение".
В мессенджерах главком ВСУ опубликовал информацию, согласно которой он находится на польской территории, где состоялась его встреча с чиновником США.
"Поблагодарил генерала Милли за помощь и рассказал о потребностях украинских вооружённых сил", — сообщил главком ВСУ.
Ранее Владимир Рогов заявил о переходе нескольких военных ВСУ на Запорожском направлении на сторону ВС РФ.
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