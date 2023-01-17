Главком ВСУ Залужный в разгар боёв в Донбассе покинул Украину для встречи с генералом США Милли

Главком ВСУ Валерий Залужный в разгар боёв в Донбассе оставил территорию Украины. Он отправился в Польшу на встречу с американским генералом Марком Милли — главой Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ). Об этом сообщило "Военное обозрение".

В мессенджерах главком ВСУ опубликовал информацию, согласно которой он находится на польской территории, где состоялась его встреча с чиновником США.

"Поблагодарил генерала Милли за помощь и рассказал о потребностях украинских вооружённых сил", — сообщил главком ВСУ.

Ранее Владимир Рогов заявил о переходе нескольких военных ВСУ на Запорожском направлении на сторону ВС РФ.