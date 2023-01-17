Некоторые отряды ВСУ на Запорожском направлении стремятся перейти на сторону России. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Радует одно, что всё больше ребят переходит на другую сторону, находят возможность, как это сделать", — сообщил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Рогов отмечает, что больше десяти солдат "воевать, убивать, тем более умирать за режим (президента Украины Владимира Зеленского) не хотят".
Эксперт подчёркивает, что военные ВС РФ переживают, видя наплыв людей, готовых сдаться. Для контроля за дисциплиной ВСУ созданы загрядотряды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.