Рогов заявил о переходе нескольких военных ВСУ на Запорожском направлении на сторону ВС РФ

Некоторые отряды ВСУ на Запорожском направлении стремятся перейти на сторону России. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Радует одно, что всё больше ребят переходит на другую сторону, находят возможность, как это сделать", — сообщил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Рогов отмечает, что больше десяти солдат "воевать, убивать, тем более умирать за режим (президента Украины Владимира Зеленского) не хотят".

Эксперт подчёркивает, что военные ВС РФ переживают, видя наплыв людей, готовых сдаться. Для контроля за дисциплиной ВСУ созданы загрядотряды.