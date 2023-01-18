Российские бойцы с помощью артиллеристских установок наносят огневое поражение Вооружённым силам Украины (ВСУ) в районе Спорного. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.
По его словам, Спорное — стратегически важный населённый пункт из-за своего выгодного местоположения. Как пояснил журналист, он находится между Лисичанском и Северском.
"За этот посёлок развернулись настоящие баталии", — отметил Руденко.
Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что самые ожесточённые бои между украинскими и российскими подразделениями зафиксированы в Спорном, Клещеевке, Бахмутовке и Артёмовске.
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