Руденко: за посёлок Спорное между ВСУ и армией РФ развернулись настоящие баталии

Российские бойцы с помощью артиллеристских установок наносят огневое поражение Вооружённым силам Украины (ВСУ) в районе Спорного. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.

По его словам, Спорное — стратегически важный населённый пункт из-за своего выгодного местоположения. Как пояснил журналист, он находится между Лисичанском и Северском.

"За этот посёлок развернулись настоящие баталии", — отметил Руденко.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что самые ожесточённые бои между украинскими и российскими подразделениями зафиксированы в Спорном, Клещеевке, Бахмутовке и Артёмовске.