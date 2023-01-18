Российские войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военные полка спецназа "Ахмат" взяли штурмом опорный пункт на Марьинском направлении.
"Есть отличные новости из зоны СВО, а именно с Марьинского направления! Бойцы полка спецназначения "Север-АХМАТ" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укреплённые позиции. Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен", — сообщил президент в своём Telegram-канале.
Данный успех имеет стратегическое значение.
Ранее военкор Александр Сладков сообщал о неприятностях ВСУ на юге от Марьинки: российские бойцы рушат оборону.
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