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Военкор Сладков: у ВСУ начались неприятности на юге от Марьинки — "Север-Ахмат" рушит оборону

Силовые структуры

Отряд "Север — Ахмат" рушит оборону ВСУ в районе Новомихайловки, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, российская армия теснит противника по нескольким направлениям.

"Чеченский отряд "Север — Ахмат" рушит оборону ВСУ в районе Новомихайловки. Это ребята доблестной 42-й дивизии. У противника начались неприятности на юге от Марьинки (8 км). Российские силы раздёргивают оборону ВСУ. Юго-западнее Угледар, северо-западнее Курахово", — сообщил Сладков.

Как подчеркнул военкор, ВСУ приходится "скакать" от одного населённого пункта к другому. Кроме того, у украинских националистов в самой Марьинке "заканчивается бензин". По словам военкора, в районах, где у ВС РФ "будет удача", имеет смысл надавить на противника сильнее.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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