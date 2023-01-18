Командир спецотряда "Ахмат" Алаудинов: ВС РФ отрезали Артёмовск от основных путей снабжения ВСУ

Российская армия перерезала основные пути снабжения боевиков ВСУ в Артёмовске. Об этом сообщил командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов.

Он подчеркнул, что подразделения ВС РФ блокируют город, который имеет важное значение в обеспечении украинской группировки на территории Донбасса.

"Артёмовск обжат с правой стороны, перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим", — указал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению командира, в ближайшее время можно ожидать "серьёзный результат" работы ВС РФ в регионе. Инициатива в ходе боевых действий находится на стороне российской армии, противник ежедневно несёт колоссальные потери, отметил он.