Добровольцам штурмовых отрядов при огневой поддержке со стороны авиации, ракетных войск и артиллерии удалось освободить населённый пункт Соль, который расположен на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в очередной сводке Минобороны России.
Однако Генштаб украинской армии утверждает, что атаки на Соль были отражены.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".