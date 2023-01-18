Российские войска освободили населённый пункт Соль в ДНР

Добровольцам штурмовых отрядов при огневой поддержке со стороны авиации, ракетных войск и артиллерии удалось освободить населённый пункт Соль, который расположен на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в очередной сводке Минобороны России.

Однако Генштаб украинской армии утверждает, что атаки на Соль были отражены.