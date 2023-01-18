Танкисты и десантники российской армии осуществляют уверенное продвижение на Сватовском направлении. Благодаря взаимодействию солдат ВС РФ эффективно уничтожают опорные пункты противника в регионе. Об этом заявил командир батальона с позывным "Поляк".
После получения приказа экипаж танка Т-80 БВ сразу же выезжает на выполнение боевой задачи и открывает огонь по целям, отметил комбат.
"Работали по зелёнке (лесной массив. — Прим. ред.), по укреплению противника, дальше десантники повалили занимать рубежи. Поддержку сделали, путь расчистили, блиндажи разворотили", — рассказал танкист с позывным "Хорёк" в беседе с РИА Новости.
Затем десантники продвинулись на новые рубежи в ходе спецоперации, указал он.
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