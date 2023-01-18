Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену

Российских солдат избивали, пытали и заставляли учить гимн Украины в плену. Об этом заявил военный Алексей Лукоянов. Его захватили в плен в начале марта по дороге на родину. Навстречу Лукоянову выехала машина, из которой вышли три боевика и приказали сдаться под дулом автомата.

"Они две ночи подряд меня избивали. Они нашли наручники. То есть я сидел на коленях, у меня руки были за спиной в наручниках. Они прыгали на наручниках, руками, ногами били, обзывали", — рассказал он.

В Киеве военный находился несколько дней и подвергался постоянным избиениям. Затем его увезли в Полтаву. Однако офицеров ВС РФ пытали наиболее изощрённо, отметил Лукоянов.

"У нас был один раненый, и ему, получается, прямую кишку достали наружу, и он не мог сидеть", — рассказал он.

Показания в ходе допросов записывались на камеру. Военнопленные всё читали по бумажке, где было "очернение Вооружённых сил РФ". Помимо этого, российские солдаты были обязаны выучить гимн Украины, который включали по пять раз с утра.

"Был там один охранник в тюрьме: он, пока не крикнет вся камера "Слава Украине!", еду не раздавал", — цитирует слова Лукоянова РИА Новости.