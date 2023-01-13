Военкоры: половину раненых солдат ВС РФ боевики ВСУ расстреливают на месте

Все солдаты, которые попадают в украинский плен, проходят обработку спецслужбами. Однако это самое безобидное, что может с ними произойти.

Военные корреспонденты Telegram-каналов "Рыбарь" и "Военная хроника" проанализировали показания освобождённых военнопленных и сделали вывод, что всего лишь пять процентов солдат не подвергаются побоям: отсутствие рукоприкладства в ВСУ считается дурным тоном. Ещё 15 процентов солдат не избивали из-за того, что они попали в плен без сознания.

"Тяжелее всего судьба раненых: примерно половину расстреливают на месте, особенно выходцев из ДНР и ЛНР. Правда, в последнее время число казней несколько упало из-за введения денежных выплат за захват российских бойцов", — отмечается в материале.

Изначально всех военнопленных отправляют к сотрудникам СБУ и ГУР, где проводятся допросы. Боевикам наиболее интересны кадровые военные, поскольку мобилизованные не знают важной информации. Для получения необходимых данных спецагенты используют пытки.

Самыми распространёнными издевательствами являются удары током, зажим пальцев плоскогубцами, удушение пакетами и проводами, отрезание пальцев и ушей, засовывание предметов в открытые раны и прижигание раскалённым железом.

"Все пленные должны петь украинский гимн, днём — песни про Бандеру* и УПА**, а вечером — читать "молитву за Украину". За ошибки и неправильное произношение надсмотрщики избивают людей дубинками", — рассказали военкоры.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

**Украинская повстанческая армия (УПА)* - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ