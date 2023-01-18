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После гибели Монастырского МВД временно возглавил "психолог Авакова" Клименко

Силовые структуры

Киев назначил Игоря Клименко врио главы МВД после гибели Дениса Монастырского.

После гибели Монастырского МВД временно возглавил "психолог Авакова" Клименко

Об этом сообщило издание "Украина.ру".

"Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", — заявил в Telegram-канале премьер Украины Денис Шмыгаль.

Клименко с 2019 года возглавлял Нацполицию Украины. Его карьера пошла вверх после Майдана. С подачи Авакова он возглавил кадровый департамент Национальной полиции, а еще через два года стал замглавы полиции.

В 2019 года Клименко защитил докторскую по психологии, после чего на Украине его стали называть "психологом Авакова". В апреле 2021 года Арсен Аваков согласовал ему выплату почти полмиллиона гривен матпомощи "для решения социально-бытовых вопросов".

Напомним, 18 января в Броварах под Киевом разбился французский вертолёт AS 332 Super Puma, принадлежащий Госслужбе по ЧС Украины. По официальным данным, погибло 17 человек.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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