После гибели Монастырского МВД временно возглавил "психолог Авакова" Клименко

Киев назначил Игоря Клименко врио главы МВД после гибели Дениса Монастырского.

Об этом сообщило издание "Украина.ру".

"Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", — заявил в Telegram-канале премьер Украины Денис Шмыгаль.

Клименко с 2019 года возглавлял Нацполицию Украины. Его карьера пошла вверх после Майдана. С подачи Авакова он возглавил кадровый департамент Национальной полиции, а еще через два года стал замглавы полиции.

В 2019 года Клименко защитил докторскую по психологии, после чего на Украине его стали называть "психологом Авакова". В апреле 2021 года Арсен Аваков согласовал ему выплату почти полмиллиона гривен матпомощи "для решения социально-бытовых вопросов".

Напомним, 18 января в Броварах под Киевом разбился французский вертолёт AS 332 Super Puma, принадлежащий Госслужбе по ЧС Украины. По официальным данным, погибло 17 человек.