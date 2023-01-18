Жена Подоляка "раскрыла" причину крушения вертолета в Броварах

Жена советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка — Мелания "раскрыла" причину крушения вертолёта на Украине.

"Прямо или косвенно" у неё "виноваты русские", цитирует социальную сеть жены советника главы Офиса Зеленского Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В Офисе президента Украины уже заявили, что погибший в результате крушения вертолёта в Броварах глава МВД Украины Денис Монастырский летел в одну из "горячих" точек.

Расследование катастрофы займёт минимум несколько недель, о причинах говорить пока рано, заявил представитель командования ВВСУ. По его словам, упавшая боевая машина была получена от Франции.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что причиной крушения вертолёта в Броварах могла быть диверсия.