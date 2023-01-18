Генерал Липовой: в ближайшее время в зоне СВО начнётся большое наступление ВС РФ

По мнению председателя президиума "Офицеров России", генерал-майора Сергея Липового, уже в самом скором времени в зоне спецоперации может начаться масштабное наступление российских войск.

При этом точную дату наступления Липовой назвать не берётся, однако полагает, что это может произойти с наступлением подходящих погодных условий.

"Когда это (наступление) начнётся? Не будем загадывать — завтра или послезавтра. Но все признаки говорят о том, что в наступление наши пойдут в ближайшее время, как только позволят погодные условия. Потому что в данной ситуации погода тоже влияет на ход ведения боевых действий, особенно наступательного характера", — сказал Липовой в беседе с "Царьградом".

По мнению генерала, на ходе спецоперации положительно скажутся кадровые перестановки в руководящем составе. Липовой считает, что уровень командования силами РФ, задействованными в СВО, повысился.

Генерал добавил, что о скором наступлении российских войск говорят и в Киеве. Однако украинские власти при этом преследуют другую цель — получить ещё больше вооружения НАТО.