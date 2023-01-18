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Генерал Липовой: в ближайшее время в зоне СВО начнётся большое наступление ВС РФ

Силовые структуры

По мнению председателя президиума "Офицеров России", генерал-майора Сергея Липового, уже в самом скором времени в зоне спецоперации может начаться масштабное наступление российских войск.

Генерал Липовой: в ближайшее время в зоне СВО начнётся большое наступление ВС РФ

При этом точную дату наступления Липовой назвать не берётся, однако полагает, что это может произойти с наступлением подходящих погодных условий.

"Когда это (наступление) начнётся? Не будем загадывать — завтра или послезавтра. Но все признаки говорят о том, что в наступление наши пойдут в ближайшее время, как только позволят погодные условия. Потому что в данной ситуации погода тоже влияет на ход ведения боевых действий, особенно наступательного характера", — сказал Липовой в беседе с "Царьградом".

По мнению генерала, на ходе спецоперации положительно скажутся кадровые перестановки в руководящем составе. Липовой считает, что уровень командования силами РФ, задействованными в СВО, повысился.

Генерал добавил, что о скором наступлении российских войск говорят и в Киеве. Однако украинские власти при этом преследуют другую цель — получить ещё больше вооружения НАТО.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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