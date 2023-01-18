В Днепропетровске проходит Майдан вдов

В Днепропетровске проходит так называемый Майдан вдов.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Массовая гибель украинских боевиков вывела на улицы Днепропетровска тысячи женщин, чьи родные были уничтожены в зоне специальной военной операции за киевскую власть и "западные ценности", пишет ведущий Первого канала, предлагая видео.

"УкроСМИ игнорируют событие, ведь Генштаб ВСУ уже пометил хлопчиков, как "пропавших без вести", а значит обращать внимание (и тем более выплачивать компенсации) не нужно", — подытожил Осташко.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать.