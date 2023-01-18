В Днепропетровске проходит так называемый Майдан вдов.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Массовая гибель украинских боевиков вывела на улицы Днепропетровска тысячи женщин, чьи родные были уничтожены в зоне специальной военной операции за киевскую власть и "западные ценности", пишет ведущий Первого канала, предлагая видео.
"УкроСМИ игнорируют событие, ведь Генштаб ВСУ уже пометил хлопчиков, как "пропавших без вести", а значит обращать внимание (и тем более выплачивать компенсации) не нужно", — подытожил Осташко.
Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать.
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