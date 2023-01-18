Подготовка к войне в Европе: в Польше предлагают мобилизовать находящихся в ЕС украинцев

Экс-командующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скжипчак высказался по перспективам российской спецоперации.

Он отметил, что Россия добьется своего, а ключом к её успеху будет подготовка к полномасштабной войне, в которой её преимуществом будет превосходство в несколько раз над ВСУ.

"Русские добьются этого, и, к сожалению, нет смысла это обсуждать", — в интервью wPolityce отметил генерал-полковник в запасе.

Запад не в состоянии помочь Киеву, у Украины нет шанса выиграть. А значит, надо обучать тех граждан Украины, которые находятся в ЕС — мобилизовать и отправлять на фронт, потому что ВСУ становится всё труднее. А тех, кто решит остаться в той же Польше — будут вылавливать местные полицейские, заявил Скжипчак.