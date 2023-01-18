Кошкин: ВС РФ готовятся к активному наступлению, задача — выйти на границы ДНР

Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что хоть украинский лидер Владимир Зеленский и не признаёт, что Соледар перешёл под контроль российской армии, ему придётся это сделать "завтра или послезавтра", так как "пока не начнётся совещание на авиабазе Рамштайн, Запад не выделит ему деньги и боеприпасы".

Однако Зеленскому всё равно нужно что-то докладывать своим западным кураторам, поэтому он убеждает всех, что Украина стоит на защите всего западного мира.

Эксперт напомнил, что пленные украинские военные рассказывают о плачевной ситуации в рядах ВСУ, об отсутствии поддержки командиров, а также снарядов. Однако Запад заинтересован в продолжении украинского конфликта, поэтому будет и дальше поддерживать Киев оружием и деньгами.

"Все готовятся к активному наступлению — что ВС России, что Украина. Мы говорим, что необходимо выйти хотя бы на границы Донецкой области. Это основная задача — выполнить главные цели СВО и защитить жизни гражданского населения. Конечно, хорошо было бы выйти на Краматорск и Славянск", — заявил Кошкин в разговоре с Общественной Службой Новостей.