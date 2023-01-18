Украинские боевики при обороне Соледара потеряли порядка пяти-десяти тысяч военных

В противостоянии с армией России в Соледаре украинские боевики понесли потери в личном составе от пяти до десяти тысяч человек.

К слову, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин информировал об огромных потерях среди военных украинских Вооружённых сил, однако конкретной цифры он не назвал, но некоторые Telegram-каналы говорили о количестве в 20-25 тысяч человек.

"Это завышенная оценка. Но потери действительно огромные — от 5 до 10 тыс. человек", — пишет Telegram-канал "Иди и смотри", ссылаясь на свой источник.

По его информации, при обороне населённого пункта больше всего пострадали 41-я и 61-я бригады украинских националистов. Кроме того, большие потери наблюдаются среди "солдат удачи".