В противостоянии с армией России в Соледаре украинские боевики понесли потери в личном составе от пяти до десяти тысяч человек.
К слову, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин информировал об огромных потерях среди военных украинских Вооружённых сил, однако конкретной цифры он не назвал, но некоторые Telegram-каналы говорили о количестве в 20-25 тысяч человек.
"Это завышенная оценка. Но потери действительно огромные — от 5 до 10 тыс. человек", — пишет Telegram-канал "Иди и смотри", ссылаясь на свой источник.
По его информации, при обороне населённого пункта больше всего пострадали 41-я и 61-я бригады украинских националистов. Кроме того, большие потери наблюдаются среди "солдат удачи".
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Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".