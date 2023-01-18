Осташко: погибшие сотрудники МВД Украины летели на массаж и приватное караоке

Погибшие в Броварах сегодня, 18 января, при крушении вертолёта сотрудники украинского МВД во главе с министром Денисом Монастырским летели на массаж и приватное караоке.

Об этом сообщает в аккаунте мессенджера телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Он отметил, что в украинском сегменте Telegram-каналов начали появляться скриншоты бронирования апартаментов в элитном банном комплексе в районе Киева.

"Ранее укроСМИ сообщали, что вертолёт направлялся в "горячую точку", а теперь мы знаем в какую", — подытожил ведущий Первого канала.

Ранее жена советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка "раскрыла" причину крушения вертолёта в Броварах.