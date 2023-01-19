Командир "Викинга" рассказал о работе заградотрядов ВСУ из националистов

Заградотряды, состоящие из ярых националистов, следят за боевиками ВСУ, сообщил российский командир группы "Викинг". По его словам, при попытке бегства или сдачи в плен они стреляют в спину своим же.

Как уточнил командир, вероятно, ВСУшники понимают, кто у них "за спиной" и поэтому сопротивляются до последнего. По словам командира, самой эффективной тактикой стало окружение украинских военных, а не штурм "в лоб".

"Они понимают, что у них "спина прикрыта" их же заградотрядами… Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим, — рассказал боец ВС РФ РИА Новости. — Методика котлов имеет место быть, потому что это оптимально — окружили, раскатали".

Боевики ВСУ знают, что в случае попытки сдаться в плен российским солдатам, их ждёт расстрел.