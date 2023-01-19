Офицер Новиков: ВСУ остановили наступление на Кременную из-за успехов армии РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) отложили планы наступления на Кременную в ЛНР после перехода Соледара под контроль ВС РФ. Об этом заявил российский офицер, командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

Как пояснил военнослужащий, киевский режим перебросил много резервов на Соледарское направление.

По его словам, в районе населённого пункта Кременная боевики ВСУ наносят удары "по всему, по чему попадут". Он также отметил, что российские военные в этой зоне боёв выявляют огневые точки противника, а затем подавляют их.

"Успехи нашей армии фактически заставили противника как минимум приостановить планы по наступлению на Кременную", — подтвердил Новиков в интервью ТАСС.

Кроме того, офицер добавил, что Киеву пришлось отказаться от перехода в атаку на Херсонском направлении.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о подготовке ВС РФ к генеральному наступлению по всей линии боевого соприкосновения.