Вооружённые силы Украины (ВСУ) отложили планы наступления на Кременную в ЛНР после перехода Соледара под контроль ВС РФ. Об этом заявил российский офицер, командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
Как пояснил военнослужащий, киевский режим перебросил много резервов на Соледарское направление.
По его словам, в районе населённого пункта Кременная боевики ВСУ наносят удары "по всему, по чему попадут". Он также отметил, что российские военные в этой зоне боёв выявляют огневые точки противника, а затем подавляют их.
"Успехи нашей армии фактически заставили противника как минимум приостановить планы по наступлению на Кременную", — подтвердил Новиков в интервью ТАСС.
Кроме того, офицер добавил, что Киеву пришлось отказаться от перехода в атаку на Херсонском направлении.
Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о подготовке ВС РФ к генеральному наступлению по всей линии боевого соприкосновения.
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