Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о подготовке ВС РФ генерального наступления по всему фронту

Россия ведёт подготовку к генеральному наступлению по всему периметру границы с Украиной, включая белорусское направление. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Прямой" экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Он считает, что ВС РФ совершат попытку сковать ВСУ на левом берегу Днепра.

"Несколько недель назад я публиковал своё видение развития событий, когда ещё шли дожди, но уже шло к большим морозам. Говорил о том, что к концу января-началу февраля, когда земля достаточно промерзнёт, россияне будут готовы к серьёзному наступлению", — сказал Луценко.

Это будет не локальное, а генеральное наступление. Большое число мобилизованных позволит совершить огромную операцию. Луценко предположил, что армия России пойдёт со всех направлений, включая Белоруссию и Кременную для сковывания всех сил ВС Украины.