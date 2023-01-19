Руденко: ночью на Авдеевском направлении разбиты позиции ВСУ, много убитых и раненых

Российская армия даже ночью продолжает денацификацию Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Андрея Руденко.

В мессенджере он отметил, что сегодня, 19 января, ночью, на Авдеевском направлении ВС РФ нанесли массированный удар по расположению националистов киевского режима. У боевиков ВСУ много убитых и раненых.

"Говорят ночью "не братьям" на Авдеевском направлении очень неплохо прилетало. У них много "200-х" и "300-х", сожгли технику", — в частности, сообщил военкор.

Тем временем, в Клещеевке продолжаются бои за контроль над укрепленным населённым пунктом. Её освобождение позволит российской армии взять под огневой контроль автотрассу Часов Яр — Артёмовск и блокировать город с юга.