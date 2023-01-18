3-я бригада ДНР не даёт покоя боевикам ВСУ на фронте

3-я бригада Донецкой Народной Республики не даёт покоя националистам в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Артиллеристы 3-й бригады 1-го АК каждый день слаженно и оперативно работают по выявленным целям украинских бандеровцев, среди которых личный состав, бронетехника и их укрытия на линии боевого соприкосновения, подчеркнули военкоры и предоставили видео о работе подразделения.

Ранее уже сообщалось, что через пару недель город Артёмовск будет полностью окружён армией России.