Сальдо: в Соледаре ликвидировали бригаду ВСУ, которая с пафосом занимала пустой Херсон

Шестьдесят первую бригаду Вооруженных сил Украины, которая вошла в пустой Херсон после перегруппировки ВС РФ, почти полностью ликвидировали в Соледаре, заявил исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Соледаре практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре", — добавил он в интервью агентству РИА Новости.

Сальдо отметил, что противостоять российской армии оказалось намного сложнее, чем хвастаться "псевдогероическими видеоотчетами".

Ранее военный эксперт предположил, что командование НАТО готовит украинских националистов к танковым прорывам, используя опыт вермахта времён Второй мировой войны.