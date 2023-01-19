Шестьдесят первую бригаду Вооруженных сил Украины, которая вошла в пустой Херсон после перегруппировки ВС РФ, почти полностью ликвидировали в Соледаре, заявил исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Соледаре практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре", — добавил он в интервью агентству РИА Новости.
Сальдо отметил, что противостоять российской армии оказалось намного сложнее, чем хвастаться "псевдогероическими видеоотчетами".
Ранее военный эксперт предположил, что командование НАТО готовит украинских националистов к танковым прорывам, используя опыт вермахта времён Второй мировой войны.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.