Леонков: боеприпасы к РСЗО HIMARS угрожают Крыму и всем приграничным регионам РФ

Готовящиеся поставки западных дальнобойных снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS создают угрозу для Крыма и приграничных регионов России. Такое мнение выразил военспец Алексей Леонков.

По его словам, передача снарядов спровоцирует эскалацию конфликта. При этом эксперт отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) вряд ли начнут применять высокоточные бомбы против скопления живой силы в местах боевых действий.

"Скорее всего, они будут бить ими по объектам военной и энергетической инфраструктуры не только в Крыму, но и во всех прифронтовых регионах РФ", — сказал Леонков в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что Запад использует Украину в качестве экспериментального полигона. Как пояснил специалист, бомбы GLSDB до украинского конфликта никогда не применялись в условиях реального боя.

Вместе с тем эксперт подчеркнул: средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ способны перехватывать снаряды, переданные киевскому режиму.