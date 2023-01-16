Леонков: первые танки Challenger 2 появятся на Украине с иностранными экипажами

Первые британские танки Challenger 2, которые появятся на Украине, будут, скорее всего, с иностранными экипажами. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что этот танк, как и Leopard 2, сложнее советских образцов, и быстро переучить танкистов вооружённых сил Украины (ВСУ) не получится.

"Подготовка мастерских экипажей займёт много времени. Первые анонсированные 14 танков Leopard 2 из Польши и 14 танков Challenger 2 из Великобритании, скорее всего, пойдут с иностранными экипажами", — заявил собеседник издания.

Аналитик добавил, что новейшие российские танки Т-90М "Прорыв", которые сейчас поступают в зону спецоперации, способны эффективно бороться с британскими и немецкими танками.