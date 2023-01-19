Столкновения с Россией Украина может просто не выдержать. Такое мнение высказал начальник польского Генштаба генерал Раймунд Анджейчак. Его цитирует польское издание Wpolityce.
Военачальник заявил, что Россия остаётся "большой и сильной", у неё есть мощные склады оружия или боеприпасов. Хотя, может быть, не такие современные, добавил он.
Также генерал отметил, что у России есть деньги на военные действия и людские резервы.
Анджейчак подчеркнул, что два миллиона украинских беженцев находятся в Польше.
Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Скжипчак предложил мобилизовать украинских беженцев для нужд ВСУ.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.