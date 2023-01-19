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Начальник Генштаба Польши Анджейчак: столкновения с Россией Украина может просто не выдержать

Силовые структуры

Столкновения с Россией Украина может просто не выдержать. Такое мнение высказал начальник польского Генштаба генерал Раймунд Анджейчак. Его цитирует польское издание Wpolityce.

Военачальник заявил, что Россия остаётся "большой и сильной", у неё есть мощные склады оружия или боеприпасов. Хотя, может быть, не такие современные, добавил он.

Также генерал отметил, что у России есть деньги на военные действия и людские резервы.

Анджейчак подчеркнул, что два миллиона украинских беженцев находятся в Польше.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Скжипчак предложил мобилизовать украинских беженцев для нужд ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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